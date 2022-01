Kulturnim društvom lani za polovico manj prispevkov

V letu 2021 so goriške kulturne ustanove in društva prejela skoraj 70.000 evrov občinskih prispevkov, kar je približno polovica v primerjavi z letom prej. »Gorica premore okoli 260 društev, mnogim izmed njih pa v letu 2021 ni uspelo organizirati kulturnih dogodkov. Dejavnosti, ki so jih izpeljala, so pravzaprav čudež,« pravi Fabrizio Oreti, ki je v goriškem občinskem odboru odgovoren za kulturo. Občina je tako razdelila približno 49.000 evrov raznim društvom, dodatnih 20.000 evrov pa je z namenskim sklepom prejelo združenje Sergio Amidei, ki prireja goriški filmski festival. Združenje èStoria je preko Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO prejelo 22.000 evrov za vsakoletni zgodovinski festival.

A ni vse v prispevkih, poudarja Oreti. Občina je v minulem letu stala ob strani kulturnim ustanovam tudi s tem, da jim je nudila brezplačen najem občinskih prostorov. »Kulturna društva so lahko prosto uporabila razne občinske prostore, kot sta na primer gledališče Verdi ali muzejski kompleks sv. Klare, kar ni od muh,« pravi Oreti. Na kulturnem področju ima Gorica glede na število prebivalcev sicer precej več ponudbe kot povprečno italijansko mesto. O tem priča tudi lestvica dnevnika Il Sole 24 ore, ki je meseca decembra v sklopu raziskave o kakovosti bivanja Gorico uvrstila na splošno 23. mesto, na lestvici kulturne ponudbe pa je bila Gorica na samem vrhu. V Gorici beležimo namreč kar 46,1 predstave na tisoč prebivalcev, medtem ko je državno povprečje 21,7 predstave na tisoč prebivalcev.

Prispevke za kulturne dejavnosti je občina, tako kot v letu 2020, razdelila med združenja na podlagi raznih kriterijev. Po eni strani je upoštevala »zgodovinsko« delovanje oz. že ustaljene dogodke, po drugi strani pa redno dejavnost. Prvemu delu so namenili skupno 35.900 evrov, drugemu pa 13.100, skupno torej 49.000 evrov. Za primerjavo so v letu 2020 kulturnemu delovanju namenili približno 150.000 evrov, kar je še več od leta 2019, ko so društva prejela 142.100 evrov. »Pandemija covida je omogočila nekoliko bolj sprejemljive pogoje delovanja samo med poletnimi meseci. Drugače so se kulturna društva morala skozi celo leto soočati s številnimi predpisi, kar je nedvomno ohromilo njihovo delovanje,« poudarja Oreti. Zaradi socialne stiske, ki jo povzroča pandemija, je občina določena sredstva preusmerila v socialo in zdravstvo – področja, kjer so bile potrebe večje.V prvi skupini, kjer se prispevke namenja na podlagi ustaljenega delovanja, je bilo prošenj 21, prejemnikov pa bo šestnajst. Mednje bodo razdelili 35.900 evrov. Najvišjo vsoto, 10.000 evrov, bo prejelo združenje Gorizia spettacoli, kateremu sledi združenje Rodolfo Lipizer (7000 evrov). Po 2000 evrov so prejela združenja Nuovo Lavoro in Seghizzi, po 1000 evrov pa Združenje prijateljev Izraela, center za antično glasbo Dramsam in združenje Etnos. Med slovenskimi kulturnimi ustanovami sta prispevek v tej skupini prejela Kulturni dom (500 evrov) in Združenje Hiša filma - Casa del cinema (500 evrov).V sklopu prispevkov za redno delovanje pa bo goriška občinska uprava razdelila 13.100 evrov skupno 28 prejemnikom. Za prispevek je sicer zaprosilo 75 ustanov. Med slovenskimi društvi so prispevek prejeli Kulturna zadruga Maja (500 evrov), Fotoklub Skupina 75 (200 evrov) in Kinoatelje (300 evrov). Prispevek v višini 1000 evrov je prejelo tudi Združenje proizvajalcev rebule z Oslavja.

Brez denarnih prispevkov, če ne bo sprememb, pa so ostale številne druge slovenske ustanove, ki so v prejšnjih letih bile deležne občinske podpore, med temi Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel, Društvo slovenskih upokojencev Goriška, Mešani pevski zbor Lojze Bratuž, Glasbena matica, Kulturni center Lojze Bratuž, Kulturno društvo Sabotin, društvo Skultura 2001, Skupnost družin Sončnica in Zveza slovenske katoliške prosvete.