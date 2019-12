Kvestor odredil začasno zaprtje dveh javnih lokalov

Goriški kvestor Paolo Gropuzzo je minuli torek odredil začasno zaprtje dveh tržiških javnih lokalov, v katerih so kršili stoti člen enotnega besedila o varnosti.

V kavarni Habana je pred dnevi prišlo do fizičnega obračunavanja, pripadniki sil javnega reda so v lokalu obravnavali tudi več kršitev javnega reda in miru.V baru Al Caliceto se je pred časom vnel prepir, ravno tako se je nabralo tudi več kršitev javnega reda in miru; poleg tega so v bar zahajale številne osebe, ki so jih varnostni organi v preteklosti že obravnavali zaradi raznih kaznivih dejanj. Oba javna lokala bosta zaprta za obdobje sedmih dni. Spoštovanje odredbe bodo preverjali policisti s tržiškega komisariata. Odredba o začasnem zaprtju je sicer posledica udejanjanja obsežnega načrta za zagotavljanje javnega reda v vsej goriški pokrajini, ki ga izvajajo na goriški kvesturi. S policijo sodelujejo tudi mestni redarji, ki namenjajo posebno pozornost spoštovanju zakonodaje na področju trgovine in varovanja javnega zdravja.