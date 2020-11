Kvestura odredila začasno zaprtje dveh barov

Zaradi kršenja javnega reda in predpisov za zajezitev širjenja koronavirusa je goriški kvestor Paolo Gropuzzo odredil zaprtje dveh goriških lokalov, in sicer bara All’Alpino in Elliott bara. Upraviteljem obeh lokalov so v četrtek vročili odredbo, s katero jim je bilo začasno preklicano dovoljenje za obratovanje.

Bar All’Alpino v Svetogorski ulici je bil v zadnjih časih prizorišče številnih kršitev javnega reda, zaradi katerih je bil potrebno posredovanje varnostnih organov. Bar so zato zaprli zaradi kršitev stotega člena enotnega besedila o javni varnosti.

V Elliott baru v Ulici Ballila je ravno tako prišlo do kršitve javnega reda, poleg tega so pripadniki varnostnih organov obravnavali tudi več primerov neupoštevanja pravil za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom. Bar All’Alpino bo zaprt šest dni, medtem ko bodo rolete Elliott bara spuščene osem dni.