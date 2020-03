Ladjedelnica, a tudi Tiepolo

Zgodovina Tržiča ni vezana le na 20. stoletje in torej na rojstvo ladjedelnice in razvoj pristanišča Portorosega. V letu 2020 mineva namreč šesto let od prihoda Beneške republike. Ob tej pomembni priložnosti bo tržiška občina organizirala razpršeno razstavo, v sklopu katere bodo na ogled mojstrovine umetnikov, kot so Tiepolo, Canaletto in Guardi.

Beneško obdobje je v Tržiču pustilo bogato sled, tako z umetniškega kot tudi z arhitekturnega vidika, kot kažeta na primer kipa zavetnikov mesta in beneške republike, sv. Ambroža in sv. Marka. Nahajata se na fasadi svetišča Marcelliana v Pancanu. Prihod Napoleona, kasneje pa dogodki prve svetovne vojne, so imeli hude posledice za omenjeno umetniško dediščino. Proti koncu 18. stoletja so namreč porušili staro cerkev sv. Antona, ki je stala od 14. stoletja, palačo patriarhov in ložo, uničene so bile tudi cerkve sv. Mihaela, sv. Roka in sv. Jakoba: vse tri stavbe so bile bogato okrašene s freskami in poslikavami.

Umetnine, ki so torej »preživele« nadaljnjih šest stoletij, bodo postavili na ogled v sklopu razstave, ki jo bodo odprli meseca julija. Prav v teh dneh je občina poslala raznim ustanovam prošnje za uporabo eksponatov. Razstavo, kot omenjeno, pripravlja Občina Tržič, z njo pa sodeluje združenje Ponti d’Europa, ki je za ta projekt prejelo deželni prispevek. Sodelovala bo tudi goriška nadškofija, ki bo za razstavo dala na razpolago oltarno sliko Marije Rožnovenske, delo Gianantonia Guardija, ki velja za eno največjih umetnin beneškega slikarstva v 18. stoletju. Občina je za vsa potrebna dovoljenja tudi že zaprosila Spomeniško varstvo, ki bo sodelovalo tudi z deželno muzejsko mrežo. Kot pri drugih projektih, lahko občina tudi tokrat računa na podporo Fundacije Goriške hranilnice.