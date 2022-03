Laura Fasiolo dobila podporo občanske liste Unica

Levosredinska koalicija, ki bo na bližajočih se volitvah v Gorici podprla Lauro Fasiolo, se širi. Pri občanski listi Unica, ki med drugim vključuje Forum, je po daljši notranji razpravi prišlo do odločitve, da tudi sami podprejo župansko kandidatko Demokratske stranke. V prejšnjih dneh so se predstavniki liste sestali z nekdanjo senatorko, ki jim je »zajamčila levosredinski obseg koalicije«. To je bil za listo Unica temeljni pogoj, da jo podprejo, so zapisali v tiskovnem sporočilu.

Kaj pa ostale stranke in liste? Tudi stranka Slovenska skupnost se po besedah pokrajinskega tajnika Julijana Čavdka nagiba k podpori Lauri Fasiolo, dokončna odločitev pa bo padla v prihodnjih dneh. »Mi smo dalj časa delali na koaliciji, ki bi bila usmerjena bolj proti sredini in čez. Spričo novosti iz zadnjih dni pa ostaja podpora Lauri Fasiolo v sklopu tradicionalne levosredinske koalicije, za katero ne vemo, če bo tako učinkovita v tekmi proti desnosredinskem kandidatu, kot bi bila bolj transverzalna naveza. V vsakem primeru pa bo SSk nastopila s svojo listo, ki jo sestavljamo s ciljem, da zmagamo,« nam je povedal Čavdek. Izven decembrske levosredinske naveze, vendar v opoziciji, je tudi Gibanje petih zvezd: goriški predstavniki so se sestali včeraj zvečer, po napovedih naj bi potrdili podporo Lauri Fasiolo.

V igri pa so še druge občanske liste. Občinski svetnik Silvano Gaggioli, o katerem je pred nekaj tednov krožil glas, da bo alternativni kandidat leve sredine, je povedal, da na prihodnjih volitvah ne bo kandidiral. »V prihodnjih dneh bom sklical člane svoje liste Gorizia c’è. Odločali bomo, ali bo lista ponovno nastopila na volitvah ali ne,« pravi Gaggioli. Na decembrskem srečanju levosredinskih list, ki so snovale širšo koalicijo, sta kot predstavnika list Gorizie in Borghi bila prisotna tudi Giorgia Gambino in Sergio Pratali Maffei. Slednji je za Primorski dnevnik pojasnil, da se bosta listi združili v nov subjekt, o katerem se v teh dneh odločajo. Lista bo vsekakor podprla kandidatko Demokratske stranke. Da se verjetno obetajo združitve oz. ustanovitve novih list, sta namignila tudi predstavnika liste Percorsi goriziani Federico Gabrielcig in liste Gorizie Emanuele Traini. Gabrielcig je potrdil, da se bo lista Percorsi goriziani, ki je na prejšnjih volitvah podprla županskega kandidata Roberta Collinija, težko spet predstavila v dosedanji obliki. »Collini po vsej verjetnosti ne bo več kandidiral, v prihodnjih dneh bomo zato odločali, v kateri obliki bomo šli na volitve,« je povedal. Lista Gorizie, ki je prejšnjič podprla kandidata Federica Portellija, se bo prav tako predvidoma združila oz. na novo oblikovala v luči letošnjih volitev. »Edino, kar je gotovo, je podpora Lauri Fasiolo. V teh dneh z ostalimi listami, ki se pridružujejo koaliciji, odločamo, kateri so primerni sestavi,« je izjavil Traini.