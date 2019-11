Lažni odvetnik v resnici picopek

Trkal je na vrata starostnikov, se predstavil kot odvetnik in zahteval denar, s katerim bi plačal kavcijo za izpustitev iz zapora njihovih sinov. Sredi oktobra je goljuf 93-letni ženski iz Tržiča izmaknil 3000 evrov gotovine in dragocenih predmetov; ženska je takoj zatem poklicala karabinjerje, ki so uvedli preiskavo in po nekaj dneh izsledili goljufa. Aretirali so ga v torek, 29. oktobra. Gre za 35-letnega picoepka E.T., ki mu je pri nezakonitem početju pomagal 32-letni A.G.; oba sta iz Neaplja. Karabinjerji so ju prijeli, potem ko sta ogoljufala dve ženski v kraju Savignano al Rubicone pri Ceseni in v kraju Russi pri Ravenni. Obema ženskama so najprej telefonirali in jima povedali, da sta njuna sina povzročila prometno nesrečo. Takoj zatem se je pri obeh zglasil lažni odvetniki, ki je od priletnih žensk zahteval denar za plačilo kavcije.Karabinjerji so identiteto dvojice razkrinkali s pomočjo varnostnih kamer, ki so razpršene po tržiškem mestnem središču. Ena izmed kamer je v svoj objektiv ujela goljufa in avtomobil, s katerim sta se pripeljala v Tržič. V okviru preiskave so karabinjerji ugotovili, da sta se v ponedeljek, 28. oktobra, moška odpravila iz Neaplja v Emilio-Romagno. Karabinjerji so jima sledili in ugotovili, da sta se mudila v krajih Savignano al Rubicone in Russi, kjer sta ogoljufala dve priletni ženski. Prvi, stari 86 let, je lažni odvetnik pobral 400 evrov in dve uri, drugi, stari 90 let, pa dva tisoč evrov. Eden izmed dveh goljufov je pri sebi imel tudi ponarejeno osebno izkaznico. Moškima pripisujejo odgovornost tudi za tržiško goljufijo; po vsej verjetnosti sta ogoljufala še številne druge starejše občane, tako da se preiskovalno delo karabinjerjev še ni zaključilo.