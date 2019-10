Lažno podjetje iz Velike Britanije ponujalo počitnice

Neznanec iz tujine je na svetovnem spletu ustvaril lažno spletno stran podjetja s sedežem v Veliki Britaniji in oglaševal storitve v zvezi z najemom počitniških kapacitet. Na oglas se je odzval moški iz okolice Nove Gorice, ki se je dogovoril za najem počitniške hiše v Avstriji. Lažni najemodajalec je nato stranki poslal pogodbo in račun ter tako dosegel, da je ta storitev plačala, šlo je za precejšen znesek v vrednosti več tisoč evrov, nato pa je ugotovila, da podjetje v tujini sploh ne obstaja.Policisti bodo po zaključku preiskave navedenega primera na podlagi vseh ugotovljenih dejstev podali kazensko ovadbo na Državno tožilstvo v Novi Gorici. Policija uporabnike spletnih strani opozarja naj bodo previdni pri izbiri ponudnikov, ki ponujajo tovrstne storitve na spletnih straneh. »Oškodovanci naj v primerih, ko so že izvedli plačilo in ugotovili, da gre za goljufijo, o tem nemudoma obvestijo poslovno banko, s katero poslujejo, in primer takoj prijavijo policistom najbližje policijske enote. Takojšnja prijava je namreč ključna za ukrepanje Policije in drugih pristojnih organov v smislu uspešnosti zavarovanja oz. blokiranja nakazanih sredstev na transakcijskem računu tovrstnih prejemnikov,« so pojasnili na novogoriški policijski postaji.

