Ledino sta orala Joško Gravner in Stanko Radikon

Oranžna vina – zlasti briška – si zaslužijo mesto v vinskem Olimpu. V to so prepričani na dnevniku La Gazzetta dello Sport, ki jim je včeraj posvetili skoraj celo rubriko Gazza Golosa. Novinar Pier Bergonzi je v članku zapisal, da sta pred petindvajsetimi leti ledino na področju oranžnih vin orala Joško Gravner in Stanko Radikon, nakar sta se po njiju zgledovali razni vinarji ne samo v Italiji, temveč tudi v Sloveniji, na Hrvaškem in drugod po svetu. Luca Gardini, ki je bil leta 2010 izbran za najboljšega someljeja na svetu, je pred nedavnim v družbi Raffaeleja Boniventa izpeljal obsežno degustacijo oranžnih vin, ob zaključku katere je sestavil lestvico najboljših. Na prvo mesto je uvrstil Radikonovo zlato rebulo 2014, tako da je Pier Bergonzi za mnenje o oranžnih vinih poklical 38-letnega vinarja z Oslavja Sašo Radikona, ki je pred tremi leti prevzel kmetijo od očeta Stanka. »Nedvomno bi bil zadovoljen tudi moj oče; leta 1995 se je lotil proizvodnje belih vin, ki je temeljila na maceraciji. Danes so oranžna vina tako cenjena, da se pojavlja vse več ponaredkov, ki nam niso nikakor v pomoč. Prava oranžna vina so resnično naravna; zaradi maceracije niso tako žive barve, vendar so ob degustaciji sveža in originalna,« je za Gazzetto povedal Saša Radikon.

Luca Gardini je na drugo mesto lestvice oranžnih vin uvrstil zlato rebulo 2016 števerjanske kmetije Paraschos, na tretje pa Gravnerjevo zlato rebulo 2014. Četrto mesto je zasedel tignamonte 2016 kmetije Margò iz Ravenne, medtem ko se je na peto mesto uvrstilo zvrstno vino Collio bianco 2017, ki ga je na Ceglem pri Krminu pridelal Edi Keber. Ostalih pet mest so zasedla vina vermentino 2018 kmetije Dettori iz Sassarija, malvasia delle Lipari 2018 kmetije Ancestrale iz Messine, dissidente 2017 kmetije Lodi Corazza iz Bologne, lanthano bianco 2013 kleti Alchemica iz Pavie in ageno 2015 kmetije La Stoppa iz Piacenze.