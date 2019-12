V Galeriji Ars na goriškem Travniku so pred dnevi odprli razstavo Umetniki za Karitas. Uvodoma je navzoče nagovoril Jurij Paljk, ki ni opustil dolžnostnega vabila, naj se prisotni dobrohotno odzovejo na dobrodelno ponudbo in razširijo glas o razstavljenih slikah, katerih avtorji so na letošnji koloniji usmerili navdih tako, da so zadovoljili vabilo prirediteljev. Slednje se je glasilo Odrinimo na globoko v smislu, da se ne držimo vedno le brega oziroma obale, temveč zajadramo na široka prostranstva. In ne zgolj to. Na globoko pravzaprav pomeni proč od površnosti in globinsko zajemanje: fizično v globine morja, rek in jezer ter duševno v spodnje plasti zavesti in čutenja. V tem smislu je razpredla svoje misli Jožica Ličen, voditeljica združenja Umetnikov za Karitas, ki ga je letos predstavljalo osem ustvarjalcev, katerih dela so na ogled javnosti. Ne zgolj to. V Galeriji Ars so dela tudi drugih darovalcev, na katerih so označeni zneski, ki jih bodo v primeru nakupa posredovali v gotovini ali v blagu in hrani preprotrebnim družinam in posameznikom. Udeleženci 25. srebrnega mednarodnega likovnega srečanja so ob koncu avgusta bili Lojze Čemažar, Klementina Golija, Joso Knez, Nikola Marković, Nikolaj Mašukov, Noriaki Sangawa, Veljko Toman in Nina Zuljan.Okrog trideset prisotnih je nagovorila tudi Anamarija Stibilj Šajn, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka. Med ostalim je dejala, da smo priča nepretrgani, bogati in raznoliki likovni in razstavni dejavnosti, usmerjeni človeku v stiski, k dejanjem, ki so dobra in plemenita, saj rešujejo in dvigajo iz takšnih in drugačnih globin. Sicer pa človek ne živi le od kruha, veliko šteje tudi pogovor, sočutje, občutek povezanosti z drugimi. Vselej lahko naredimo še več. Lepo je, ko delamo dobro in še lepše, ko dobro delimo z drugimi, posebno, če so pomoči resnično potrebni.