Lepotni posegi v štirih parkih

Goriška občina je po številu zelenih površin na sedmem mestu državne lestvice, ki jo vsako leto sestavlja dnevnik Il Sole 24 Ore. Z vzdrževanjem mestnih vrtov, parkov in zelenic ima občinska uprava kar nekaj dela; ob redni košnji in obrezovanju grmovja je treba občasno poskrbeti tudi za izredne vzdrževalne posege. V prihodnjih tednih bodo za izredno vzdrževanje prišli na vrsto štirje mestni parki oz. zelenice. »V kratkem bomo poskrbeli za ureditev parka osnovne šole Abelardo Pecorini v Ulici Gramsci, zatem bomo poskrbeli za ureditev parka ob sedežu društva Cuore amico v Ulici Cipriani, kjer bomo poskrbeli za nov pod. Ureditve je potrebna tudi zelenica v Svetogorski ulici, sredi katere raste visok brest; ne nazadnje smo se odločili, da uredimo in malce razširimo območje za pse v parku Baiamonti v Podturnu,« pojasnjuje pristojni občinski odbornik Francesco Del Sordi. Za vzdrževalna dela v omenjenih štirih parkih bo poskrbelo podjetje Allgreen Giacoma Sciortina iz Trsta, ki mu bo za poseg občina nakazala petnajst tisoč evrov.

