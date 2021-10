Les Goriciennes v arabščini

Delo solkanske pisateljice Darinke Kozinc Les Goriciennes je te dni izšlo tudi v arabskem prevodu. Po védenju poznavalcev gre za prvo slovensko prozno delo, ki je prevedeno v ta jezik. »Zelo sem vesela. Lani je v Egiptu že izšel prevod v angleščino, letos pa še v arabščino. Izvod sem prejela pred dobrim tednom,« nam je povedala avtorica, ki bi morala te dni odpotovati na gostovanje v Kairo in Aleksandrijo na predstavitve knjige, vendar je potovanje na priporočilo slovenske veleposlanice v Egiptu, Mateje Prevolšek, odložila na čas, ko bodo epidemiološke razmere ugodnejše.

Delo Les Goriciennes, ki je v slovenščini izšlo leta 2016 pri Goriški Mohorjevi družbi, je posvečeno življenju in usodam aleksandrink, deklet in žena, ki so se od druge polovice 19. stoletja in nekje do konca druge svetovne vojne kot dojilje in služkinje zaposlovale v Egiptu, največ pri evropskih podjetnikih.Knjiga je bila najprej prevedena v angleščino. Za prevod v arabščino se je zavzelo Društvo slovensko-egiptovskega prijateljstva Snežinka. Vodila jih je želja, da bi zgodbe aleksandrink lahko prebirali tudi v Egiptu, saj je tudi marsikatera tamkajšnja družina zaposlovala dekleta z Goriškega. Za tukajšnje bralce bo zagotovo zanimiva naslednja podrobnost: ker se v arabščini bere z desne proti levi, se naslovnica na knjigi nahaja tam, kjer bi bila »po naše« hrbtna stran. V prihodnje se obeta tudi prevod v češčino.