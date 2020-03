Leta 1925 so načrtovali popolno izsušitev ...

Medtem ko dandanes konzorcij za bonifikacijo posoške ravnine sodeluje s tržaško univerzo, Deželo Furlanijo - Julijsko krajino in doberdobsko občino pri ponovni ojezeritvi Doberdobskega jezera, je imel njegov predhodnik čisto drugačne namene ... Leta 1925 je konzorcij za bonifikacijo močvirja pri Ližercu pripravil obsežen načrt sanacije močvirnatih predelov Laškega, ki je predvideval tudi popolno izsušitev Doberdobskega jezera.

Načrta k sreči niso speljali do konca zaradi prevelikih stroškov, kar sicer velja le za Doberdobsko jezero. Sabliško jezero in mokrišče pri Moščenicah so bonificirali po drugi svetovni vojni in zatem ob njiju zgradili avtocesto; na nekdanja naravna bisera spominjajo le še nekatere fotografije in pričevanja domačinov.