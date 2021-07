Letalski poklon junaku obeh Gorici

V petek je z goriškega letališča na Rojah v Beograd krenil prvi aerorally Edvarda Rusjana. S simbolično traso med Gorico, kjer sta brata Rusjan začela izdelovati letala, do Beograda, kjer se je Edvard smrtno ponesrečil, je Aeroklub Gorica v sodelovanju z novogoriško mestno občino počastil 135. obletnico Edvardovega rojstva. Danes se bodo udeleženci aerorallyja poklonili njegovemu spominu na beograjskem pokopališču. Na pot je včeraj krenilo sedem ultralahkih letal s piloti iz omenjenega aerokluba, kjer se je tudi porodila ideja o dogodku, pridružili so se jim tudi kolegi iz Kranja in Cessna grand caravan. V njej se je poleg pilota in kopilota nahajalo še devet potnikov, med njimi tudi novogoriški župan Klemen Miklavič in podžupan Simon Rosič.