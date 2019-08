Letina oljk bo zelo slaba

Zdaj je že jasno, da bo letošnja letina oljk na Goriškem, v Brdih in tudi v slovenski Istri zaradi vremenskih razmer spomladi in motenj v oplodnji občutno slabša kot v letih poprej. Kot ugotavljajo strokovnjaki, plodovi oljk najbolj odpadajo tam, kjer so lansko leto oljke najbolj bogato obrodile. In to še ni vse: pridelovalci morajo biti pozorni tudi na pojav oljčne muhe, ki bi lahko v oljčnikih povzročila še dodatno škodo. »Ne samo na Goriškem in v Brdih, tudi v slovenski Istri se obeta slabša letina pridelave oljk. Vzrokov za to je več: visoke temperature konec aprila in zelo hladen začetek maja so povzročile temperaturni šok za vse rastline, ne le za oljke. Hladno in deževno vreme se je nadaljevalo do konca maja, posledično pa so rastline zastajale v razvoju. Oljke so začele cveteti zadnje dni maja in prve dni junija, ko se je vreme zelo otoplilo. Tako so hitro odcvetele, suho vreme in ponoven temperaturni šok pa je povzročil motnje v oplodnji. Posledično plodovi odpadajo,« glavne razloge za letošnjo slabo letino oljk pojasnjuje Ivan Žežlina, vodja oddelka za varstvo rastlin pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.