Letos 20 odstotkov manj obiskovalcev

Novogoriško letno kopališče bo odprto še do 20. septembra. V letošnji sezoni so našteli za dvajset odstotkov obiskovalcev manj kot lani, zagotovo je temu botrovala situacija z novim koronavirusom. »Lani smo imeli 32.000 obiskovalcev, letos pa okoli 25.000. Med njimi so bili tudi letos številni obiskovalci iz Italije, to so vsa leta naši stalni gostje,« nam je včeraj pojasnila Aleksandra Fortin, direktorica Javnega zavoda za šport Nova Gorica. Bazen so letos odprli v začetku junija, italijanski gostje pa so začeli prihajati dobra dva tedna kasneje, po tem, ko so se ponovno odprle meje.

Mestno letno kopališče je, kot je znano, potrebno prenove. Lansko sezono so ga na račun puščanja največjega bazena odprli skoraj mesec dni kasneje, ko so uspeli sanirati najbolj kritične dele načete dovodne cevi. Celovitejša obnova naj bi po besedah Fortinove stekla šele prihodnje leto.