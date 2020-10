Letos brez sejma, ognjemeta in drsališča

Ne le Andrejev sejem, kot je bilo pričakovano, ampak tudi drsališče na Travniku in ognjemet z goriškega gradu bosta »žrtvi« pandemije koronavirusa, zaradi katere bo letošnji goriški december manj prazničen kot običajno. Včeraj je na prefekturi v Gorici potekal sestanek pokrajinskega odbora za varnost, ki ga je prefekt Massimo Marchesiello sklical na temo omejitev in novosti, ki jih uvaja zadnja uredba predsednika vlade. Ob predstavnikih policijskih sil, samem prefektu in kvestorju Paolu Gropuzzu sta bila navzoča goriški župan Rodolfo Ziberna in tržiška županja Anna Cisint.

Glede novih pooblastil županom, da lahko po 21. uri s ciljem preprečevanja zbiranja ljudi zaprejo trge in ulice, sta Ziberna in Cisintova ocenila, da ti ukrepi v Gorici in Tržiču trenutno še niso potrebni. »Rdečih con« torej v teh dveh občinah, vsaj za zdaj, ne bo. »Na območju Občine Gorica pa bodo zaradi epidemije, ki je v teku, odpadli nekateri dogodki. Letos ne bo tradicionalnega Andrejevega sejma (tako stojnic kot vrtiljakov) in silvestrskega ognjemeta; prav tako ne bo mogoče postaviti drsališča na goriškem Travniku,« so včeraj sporočili z goriške prefekture.