Letos pričakujejo še več gaganja

Ob izlivu Soče so med lanskim popisom IWC (International Waterbird Census) našteli 20.000 vodnih ptic. Koliko jih bodo letos? Na mednarodni ravni je januar posvečen preštevanju vodnih ptic, ki je pomembno za določanje številčnosti populacij posameznih vrst in za evidentiranje – in posledično zaščito – njihovih prezimovališč.

»Popis bomo v celi Furlaniji - Julijski krajini in sploh v Italiji izvajali med 9. in 27. januarjem, sicer bo za nas osrednji popisni dan sreda, 13. januarja. Pri dejavnostih bomo sodelovali z deželno upravo, ki na deželni ravni koordinira potek popisa, in z združenjem Astore. Vodne ptice bomo preštevali ob izlivu Soče in hkrati na obalnem pasu vse do Tržiča,« pojasnjuje Matteo De Luca, strokovnjak iz biološke postaje na otoku Cona, ki pojasnjuje, da se popis izvaja januarja, ker gre za najhladnejši mesec v letu, zaradi česar je v naših krajih tudi največ vodnih ptic. »K nam priletijo prezimit številne vrste vodnih ptic iz severne Evrope in Sibirije. Ker je letos na severu huda zima, pričakujemo, da bo prisotnih več vrst in osebkov,« pravi De Luca in razlaga, da bodo nekatere vrste ptic preštevali v počivališčih. To še zlasti velja za kormorane, ki so se nekoč občasno pojavljali v laguni in ob izlivu Soče, v zadnjih letih pa na tem območju tudi gnezdijo.