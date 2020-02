Letos šest skupnih nadzorov

V goriški vojašnici Massarelli pri Rdeči hiši je včeraj potekal usklajevalni sestanek predstavnikov prometne policije iz Furlanije - Julijske krajine in Nove Gorice. Tema pogovorov so bili skupni poostreni nadzori prometa s poudarkom na motornih vozilih, tovornjakih in avtobusih. Obe strani sta se dogovorili, da bosta letos izvedli šest skupnih poostrenih nadzorov prometa na obeh straneh meje. Prometni policiji se bosta med nadzorom osredotočili na kršitve v zvezi s prekoračitvijo hitrosti, na uporabo mobilnih telefonov med vožnjo in na psihofizično stanje voznikov. Nadzori se bodo izvajali v sklopu evropskih poostrenih nadzorov »Truck and Bus«, ki se izvajajo nad vozniki tovornih vozil in avtobusov ter projekta EDWARD (the European Day Without A Road Death) – Evropskega dneva brez smrtnih žrtev na cestah, ki ga pod pokroviteljstvom evropske komisije od leta 1996 vodi združenje prometnih policij TISPOL. Srečanja se je udeležil tudi goriški kvestor Paolo Gropuzzo.

