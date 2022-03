Licejska Odiseja

Izza Herkulovih stebrov je naslov predstave, ki so jo v četrtek dijaki licejev Gregorčič-Trubar v režiji profesorice Tjaše Ruzzier uprizorili na odrskih deskah goriškega Kulturnega doma. Kaj sploh so Herkulovi stebri? Kdor se vsaj malo spozna na antiko, se bo seveda spomnil, da so Herkulovi stebri antičnim Grkom pomenili skrajno mejo poznanega sveta, v prenesenem pomenu so tudi predstavljali mejo znanja. Mejo, ki so jo lahko prečkali le bogovi. Le-ti so drznega Odiseja, ki je na svojem potovanju stebre prestopil, hudo kaznovali.»Kaj je potovanje? Kaj sploh iščemo na potovanju? Oddih, navdih? Koga želimo srečati na potovanju? Boga, sebe? Ali iz varnega pristana hrepenimo po novostih našega pasivnega vsakdana. Ali pa bežimo z raztrganim srcem v prsih v iskanju varnega pristana. Ali pa se zanalašč izgubimo. V svet moramo skromno stopati. Flaubert je bil prepričan, da nas potovanje naredi skromne, vidimo namreč, kako majhen del sveta zasedamo. Odisej si je želel na pot. Vrnil se je na Itako, toda to mu ni bilo dovolj, želel si je več, želel si je znanja,« je predstavo uvedla režiserka in profesorica Tjaša Ruzzier. V uprizoritvi, ki je obsegala kar pet jezikov, slovenščino, italijanščino, angleščino, grščino in latinščino, so nastopili dijaki Adrian Černic, Kristel Kovic, Laura Peteani, Soraja Tosolini, Peter Devetta, Nina Bensa, Demetra Picco, Eli Mržek, Sarah Marras, Nika Paulin, Kea Vogrič, Gabriel Macuz, Ivan Visintin, Chiara Piccotti, Iris Gulin, Agnieszka Maria Kobilynska, Francesco Braida, Robin Faidiga, Maximilian Faganel, Matteo Le Brum, Mateja Balta, Luka Pahor, Marta Pasi, Adele Fierro, Danjel Braini, Marta Jug in Martina Gergolet, ki so prikazali različne prizore iz raznih trenutkov Odisejevega življenja.