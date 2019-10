»Odmaknili smo se od nacionalnega pojmovanja literature in izhajali iz večjezičnega okolja širše regije.« Tako je na včerajšnjem srečanju v slovenskem višješolskem avditoriju v Puccinijevi ulici povedala izr. prof. dr. Ana Toroš, ko je predstavila didaktično gradivo, ki je nastalo v sklopu projekta Eduka2. Podnaslov projekta je Čezmejno upravljanje izobraževanja, sofinanciran pa je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija–Slovenija s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ana Toroš je zbranim predstavila dva učbenika, ki sta prosto dostopna na spletni strani eduka2.eu, ter dve literarni digitalni pešpoti. Učbenika, ki se imenujeta Literatura na stičišču 1 in 2, imata dve različni ciljni publiki: prvi je namenjen osnovnim šolam v Sloveniji in nižjim srednjim šolam v Italiji. Težavnostna stopnja drugega pa je primerna za srednješolce v Sloveniji in višješolce v Italiji. Prvi učbenik obravnava literaturo v goriškem prostoru in na Videmskem, učbenik za višješolce pa je osredotočen na Tržaško, Koper in Istro. Učbenik za osnovnošolce oz. nižješolce so pripravili v slovenski, italijanski in furlanski različici, gradivo za srednješolce oz. višješolce pa je dostopno v slovenščini in italijanščini.