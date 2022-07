»Ljudje naj zapirajo okna«

Ljudje na Doberdobskem, a tudi na Goriškem, naj zapirajo okna svojih stanovanj in naj se ne zadržujejo zunaj, poziva doberdobski župan Fabio Vizintin. Dim, ki se je zaradi požara na Krasu razširil po celotnem goriškem ozemlju, je namreč povsod prekril nebo, ponekod pa je bilo težko dihati. Fabio Scoccimarro, ki je v deželni vladi pristojen za okolje, je sicer v večernih urah sporočil, da so meritve, ki jih je izvedla agencija Arpa, pokazale, da je koncentracija delcev PM10 na tržiškem in pri Moščenicah nižja od praga 50 mikrogramov na kubični meter. Sajast dim, ki se je nato še dlje časa širil v širšo okolico, se je npr. pojavil tudi v Štandrežu. Pri Sabličih je bilo sicer ob 20. uri opaziti manj dima kot v popoldanskih urah, ko so evakuirali ljudi.