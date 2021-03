Ljudski vrt bodo prenavljali z ozirom na izvirno zamisel

Na novo bodo tlakovali pešpoti okoli parka in tiste, ki sprednji del delijo na štiri dele. Rastlinje bodo obrezali, gredicam bodo povrnili obliko, ki so jo imele nekoč. Poti, ki so pokrite z gruščem, bodo na novo uredili z drugačnim, vendar prav tako naravnim materialom. Gredico okoli fontane bodo posadili z novimi okrasnimi rastlinami, v zadnjem delu parka naj bi v prihodnje zaživela tudi polkrožna zgradba s sedišči za kulturne prireditve.

Konec leta naj bi se začela prva faza obnovitvenih del, ki jih goriška mestna uprava načrtuje v Ljudskem vrtu med Verdijevim korzom in Cadornovo ulico. Goriški občinski odbor je pred kratkim sprejel osnutek del, načrtovalci pa že delajo na končnem in izvedbenem načrtu. Goriška občina ima trenutno na razpolago finančna sredstva samo za prvo fazo del, v katero bo vložila 300.000 evrov. Načrtovalec Luigi Di Dato je za Primorski dnevnik pojasnil, da je prva faza tudi najbolj kompleksna. »Najbolj se bomo posvetili zadnjemu delu Ljudskega vrta (tistemu, ki gleda na Cadornovo ulico, op.a.), saj je tisti, ki je v zadnjih letih bil manj vzdrževan. Poti, ki jih sedaj prekriva grušč, bomo posipali z gramozom. Grušč, ki je bil zelo priljubljen v 20. stoletju, je nekoliko težje vzdrževati. Poleg tega je treba gredicam povrniti izvirno obliko, ki so jo v teku desetletij izgubile. Tudi zaradi uporabe grušča so se robniki pokvarili. Grušč bomo nadomestili z drugim naravnim materialom. V naslednji fazi del bomo tudi malenkostno premaknili in preuredili območje z igrali,« razlaga Luigi Di Dato.