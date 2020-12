Lokve dodobra pobelil sneg

Sneg je v zadnjih urah dodobra pobelil tudi Lokve, kot lahko vidimo na posnetku tamkajšnje spletne kamere. Temperatura se trenutno na Lokvah zadržuje okrog ledišča, možno pa, da se bo v prihodnjih urah živo srebro rahlo dvignilo in da se bo sneg prehodno spremenil v dež. Že nocoj in v noči na sredo, ko bo začel pritekati nekoliko hladnejši zrak, bo spet močno snežilo, zato je pričakovati, da se bo snežna odeja še občutno povečala.

Sicer pa danes povečini sneži na nadmorski višini med 800 do 1000 metrov, v gorah so se že nabrale velike količine snega. Sneženje se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih urah in jutri, zaradi česar sta civilna zaščita iz FJK in Arso objavili vremenski opozorili.