Londonski vlak vozi ob uri, ki jo določajo v Gorici

Podzemni in primestni vlaki so v velikih mestih del vsakdanjega življenja. Čakanje na peronu, upanje, da bo na vlaku prost sedež, med jutranjo konico pa, da se boš sploh lahko stisnil v kak kotiček, so zelo oddaljene izkušnje za večino Goričanov, ki so navajeni na avtomobil ter hiter in samostojen prevoz. Vseeno pa je Gorica, kljub svojemu statusu provincialnega mesta, povezana z marsikatero metropolo na svetu in vlaki, ki prevažajo njihove obiskovalce. Vez je podjetje Trenolab: ustanovila sta ga Goričana, sedež ima v Gorici, stranke pa od Londona, Pariza in Osla vse do Kanade, Nove Zelandije in Združenih držav Amerike. Za podjetja, ki upravljajo železnice, načrtujejo optimalen vozni red, so svetovalci za naložbe in še marsikaj. Giorgio Medeossi je tehnični direktor podjetja. Predstavil nam je njegovo delovanje, pogovor pa se je dotaknil tudi našega mesta.

Kako bi na preprost način razložili, s čim se ukvarjate?

Železnicam pomagamo pripraviti čim boljši vozni red. To pomeni vozni red, ki ohrani najboljše ravnovesje med točnostjo, hitrostjo vlaka in številom vlakov na isti relaciji. Iščemo torej ravnovesje med temi tremi elementi. V teoriji lahko ponudnik nudi številne vlake, ki so zelo počasni, vendar zelo točni: pot pa bo trajala predolgo. Lahko imaš tudi zelo hitro vlake, ki pa bodo po vsej verjetnosti zamujali in jih ne bo veliko. Ali pa lahko skušaš uravnovesiti te elemente: da pridemo do ravnovesja, kombiniramo analizo podatkov in simulacijo z raznimi možnostmi. V naši ekipi približno polovica zaposlenih razvija programsko opremo, polovica se ukvarja s svetovanjem oz. načrtovanjem in se torej omenjene opreme poslužuje.