Lučke prižgali tudi v Gorici

S tradicionalnim prižigom lučk na Travniku je sinoči Gorica vstopila v praznični čas. Slovesnost se je začela z nastopom godbe konjeniške brigade Pozzuolo, nakar je množico nagovoril goriški župan Rodolfo Ziberna. »Danes lučke prižigamo v ožjem mestnem jedru, 8. decembra pa bodo praznično zažareli še grad in ostale mestne ulice,« je povedal župan in se za udeležbo zahvalil gostom, med njimi vodji kabineta župana Nove Gorice Gorazdu Božiču, prefektu Massimu Marchesiellu in senatorki Raffaelli Marin. Pozdravila sta še Elisabetta Pontello v imenu Fundacije Goriške hranilnice in Gianluca Madriz, podpredsednik Trgovinske zbornice Julijske krajine, po podelitvi priznanj skupini fotografov pa je Ziberna v družbi deklice prižgal lučke na božično-novoletni jelki.

Še pred prižigom praznične razsvetljave so v nekdanji kavarni De Rocco na Verdijevem korzu odprli razstavo vin, za katero je poskrbelo združenje Autoktona ob priložnosti Andrejevega sejma, ki se začenja danes. Svoje blago bo do ponedeljka, 2. decembra, prodajalo preko 200 kramarjev, medtem ko bo na običajnem prizorišču v Ljudskem vrtu, na Battistijevem trgu in v Cadornovi ulici do 8. decembra ostalo preko 60 vrtiljakov. Zaradi sejma bo danes do ponedeljka zaprt za promet večji del mestnega središča; prepoved parkiranja bo veljala na trgu pred občino, v Ulici Marconi, na Travniku, v ulicah Mameli in Rotta, na območju nekdanje tržnice na debelo, v Ulici Boccaccio, na Trgu Donatori di Sangue, v ulicah Oberdan, Roma, Crispi, Morelli, De Gasperi, Pellico, na Korzu Verdi in na Korzu Italia med križiščema z Ulico Diaz in Ulico IX Agosto. Do 11. decembra bo popolna zapora veljala v Ulici Cadorna, na Battistijevem trgu in v Ulici Petrarca. V nedeljo ali ponedeljek bodo na Travniku odprli tudi drsališče.