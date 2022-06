Mala Cecilijanka v poletni preobleki

Mala Cecilijanka si je letos nataknila japonke in sončna očala, da se je po dveh letih premora zaradi pandemije lahko predstavila v nenavadni poletni preobleki. Na odru pa je vse ostalo točno tako, kot so tudi sami otroci nestrpno pričakovali. Bil je praznik po njihovi meri, brez dolgih govorov, sproščen in igriv, poln petja in nasmehov.

Značaj revije otroških in mladinskih zborov je idealno tolmačila napovedovalka Ilaria Bergnach, ki je šaljivo povezovala točke. Razbremenila in presenetila je otroke in dirigente z nepričakovanimi vprašanji, nenazadnje je vodila institucionalni pozdrav predsednice Združenja cerkvenih pevskih zborov Damijane Čevdek Jug v otrokom ljubšo smer, saj je ob zelo kratkem pozdravu imela predvsem možnost, da pove, kateri je njen najljubši sladoled.

Za vse otroke, ki so v tej sezoni imeli bolj redke možnosti nastopanja, je bila vrnitev najbolj priljubljene revije pravi dogodek, zato so posebno urejeno, disciplinirano stopili na oder Kulturnega centra Lojze Bratuž, kjer so ovrednotili prizadevanja svojih mentorjev. Nekateri so se preizkusili v zahtevnejši polifoniji ali v ritmičnih vzorcih, ki zahtevajo nekaj več zbranosti, drugi so se poglobili v dragoceno dediščino ljudskih motivov ali so interpretirali zabavne otroške zgodbice, ki jih pričarajo priljubljene ali čisto nove skladbe.

Pozornost do umetnosti vidnih in zelo priljubljenih sodobnih avtorjev je odprla revijo z nastopom otroškega zbora Veseljaki iz Doberdoba. Zborovodja Lucija Lavrenčič je s svojimi pevci počastila vrnitev Male Cecilijanke s tremi prvimi izvedbami skladb Patricka Quaggiata, Bojana Glavine in Tadeje Vulc.

V Števerjanu se je otroška zborovska dejavnost pričela po prvi svetovni vojni in se uspešno nadaljuje še danes, saj gradijo pevsko piramido. Pod vodstvom Martine Hlede je najprej zapel Mali otroški zbor F. B. Sedej, ki je povezal tri obraze otroškega petja: ljudsko glasbo, skladbo prejšnjega stoletja in še sodobno stvaritev. Otroški pevski zbor nekoliko bolj izkušenih pevcev pa je zaključil revijo s petjem o muci in miškah, a tudi s himno dobrega razpoloženja Nikoli slabe volje Lenčke Kupper.

Najmlajši v zborovski piramidi SCGV Emil Komel so pevci otroškega zbora, ki ga vodi Damijana Čevdek Jug. Medtem, ko se pripravljajo na pevski teden v Žabnicah, so za revijo pripravili pozdrav poletju z Morsko simfonijo Bojana Glavine, na začetku pa so izvedli skladbo Donatelle Busetto, ki spada v novejšo monografijo po besedilih Giannija Rodarija serije Giro Giro Canto. Po starosti je na višji stopnički piramide mladinski pevski zbor, ki ga vodi Mateja Černic in ki je v komorni zasedbi in široki postavitvi pokazal svojo pevsko in odrsko suverenost s petjem a cappella in s klavirsko spremljavo v programu, ki po zahtevnosti že spremlja mlade pevce do naslednje stopnje »odraslega« večglasja.

Otroški zbor Štmaver, ki ga od leta 2017 vodi Petra Feri, je s sodelovanjem svojih solistov podal nekaj ljudskih motivov in otroški hit o hudi mravljici. Alessandra Schettino pa je z malimi pevci iz Krmina in okolice, ki sestavljajo zasedbo otroškega zbora Plešivo, tolmačila vzdušje poletne različice revije s pesmijo, ki je radostni vzklik ob koncu šolskega leta: Počitnice so tu! Svojo dragoceno podporo nastopajočim zborom so zagotovili pianisti Urška Terpin, Martina Valentinčič, Eva Dolinšek, kitaristka Martina Gereon in violinistka Barbara Devinar. Mala Cecilijanka je nastala s sodelovanjem Zveze slovenske katoliške prosvete, Sveta slovenskih organizacij in Dežele Furlanije - Julijske krajine.