Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so posredovali pri morju na območju tržiške občine, kjer je le nekaj let star otrok tvegal utopitev. Na kraju so mu nudili najnujnejšo pomoč, nato so ga v resnem zdravstvenem stanju s helikopterjem prepeljali v tržaško pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo. Na kraju sta bila poleg helikopterja tudi reševalno vozilo iz Tržiča in zdravniški avtomobil, ki je prispel iz Gradišča. O dogodku so bili obveščeni varnostni organi.