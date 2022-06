Mali maturanti na preizkušnji

Na prvostopenjski srednji šoli Ivana Trinka v Gorici je okoli 70 dijakov včeraj prestalo prvo pisno nalogo male mature. Tako kot že lansko leto bo izpit v celoti v živo; leta 2020 je zaradi pandemskih razmer potekal prek spleta. Goriški nižješolci so včeraj začeli s prvo pisno nalogo iz slovenščine. Danes jih čaka druga, matematična naloga, z jutrišnjim dnem pa bo čas za ustno preizkušnjo. Po napovedih bodo ustni izpiti trajali približno do četrtka, 23. junija. Objava rezultatov male mature pa bo v sredo, 29. junija. Kakor že v prejšnjih letih bodo rezultati dostopni samo družinam posamezne razredne skupnosti, saj bodo objavljeni na spletnem dnevniku.

Letošnji izpit je podoben različici pred pandemijo, z izjemo tretje pisne naloge, s katero komisije preverjajo znanje tujih jezikov, angleščine in nemščine. »Prejeli smo ministrsko okrožnico, ki pravi, da se z vidika izpita nekako vračamo v normalnost, razen z vidika tujih jezikov. Ker pisne naloge ne bo, okrožnica jasno pravi, da je treba znanje tujih jezikov preveriti na ustnem izpitu,« pravi ravnatelj Večstopenjske šole Gorica Davide Clodig. Lansko leto so učenci imeli samo ustno preizkušnjo, na kateri so morali predstaviti seminarsko nalogo, ki so jo pripravili med šolskim letom. Letos na ustnem razgovoru ne bodo predstavljali referatov, je povedal Clodig; v zvezi s tem lahko vsaka šola odloča avtonomno. Komisijo, ki ocenjuje male maturante, sestavljajo notranji profesorji.

Mala matura se z dnevom zamika danes začenja tudi na Večstopenjski šoli Doberdob, kjer bo izpit opravilo približno 36 otrok. Jutri bo na vrsti matematična naloga, od petka dalje pa ustne preizkušnje.