Danes dopoldan so goriško uredništvo Primorskega dnevnika obiskali otroci poletnega središča Prijateljè iz Gabrij. Prisluhnili so novinarjem, ki so jim razložili, kako poteka delo. Otroci so spoznavali osnove novinarskega poklica: kaj je novica, kako novice iščemo, kako je sestavljen članek in kako se riše časopisne strani.