Mali projekti za krepitev EPK

Priložnost za društva, združenja, lokalne skupnosti, take subjekte, ki ponavadi težko pridejo do sredstev. Priložnost za male projekte, ki dihajo čezmejno, ki bodo krepili sporočilo Evropske prestolnice kulture in ki bodo v skupnem goriškem in širšem prostoru pustili neko dediščino. To in še marsikaj so razpisi za male projekte, ki jih bo Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje upravljalo do leta 2026 in ki so bili predmet včerajšnjega množično obiskanega informativnega večera v Kulturnem domu.

Podpora uradnemu programu

Italijansko in slovensko govoreča publika - dogodek so simultano prevajali - je najprej prisluhnila predstavitvi razpisov, na koncu so sledila še vprašanja. Programski vodja GO! 2025 Stojan Pelko je prisotnim razjasnil, kako se razpisi sklada za male projekte, ki jih financira program Interreg Italija-Slovenija, umeščajo v kontekst EPK. Izposodil si je prispodobo iz filmskega sveta in primerjal sklad za male projekte z neuradnimi, vzporednimi programi na velikih filmskih festivalih, kjer filmski kritiki pogosto najdejo marsikaj zanimivega. »Ta program bo okrepil uradnega, za marsikoga izmed vas bo to tudi tržna priložnost,» je povedal Pelko. Vodja projekta SPF Micaela Passon je nato predstavila osnovne informacije o razpisih. Na voljo bo približno osem milijonov evrov, ki jih bodo delili z enim razpisom na leto do leta 2026. Prvi razpis bo objavljen že v februarju, na voljo bodo trije milijoni evrov. Za prijavo bosta na voljo dva meseca, saj želijo vsem subjektom dati možnost, da se ustrezno pripravijo. Projekti se bodo delili na dve osrednji skupini. Tisti, ki bodo obsegali od 30.000 do 50.000 evrov, bodo lahko imeli enega upravičenca ali dva partnerja. Projekti od 50.000 evrov do 200.000 evrov pa bodo morali obvezno imeti dva partnerja oz. upravičenca. Eden izmed partnerjev bo moral imeti sedež v Italiji, drugi pa v Sloveniji. Projekti lahko trajajo največ dve leti. Aktivnosti projektov morajo seveda biti osredotočene na območje Interreg Italia-Slovenija.

Kultura, turizem, sociala

Katere naj bodo vsebine projektov, je razložil pomočnik direktorja EZTS Tomaž Konrad. Osrednji cilj sklada je krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialnem vključevanju in socialnih inovacijah. Tri splošne smernice, na katerih se morajo osredotočati projekti, pa so tiste, na katerih sloni Evropska prestolnica kulture 2025 v skladu s prijavno knjigo. Te poznamo z geslom GO! Share, GO! Green in GO! Europe, nanašajo pa se še na krepitev zmogljivosti in rezidence. Nekoliko oddaljeni pojmi GO! Share, GO! Green in GO! Europe govorijo o sobivanju dveh mest, o trajnosti in okoljski pravičnosti ter o lokalni zgodbi, ki jo je treba pripovedovati občinstvu, ki bo prišlo iz cele Evrope. Da bodo projekti uspešni na razpisih, bodo morali seveda dokazati, da prispevajo k strategiji EPK, da delajo čezmejno in da snujejo skupne programe, strategije in rešitve. »Čezmejno sodelovanje ne pomeni, da italijanski partner dela na italijanski strani, slovenski pa na slovenski. Delati morata skupaj,» je poudaril Pelko. Pomembno je tudi, da predlagani projekti pustijo neko dediščino. Za predstavitev tehnične plati razpisov je nato poskrbela vodja projekta SPF Lara Devetak.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.