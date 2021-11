Malnišče čaka na sanacijo ...

Ko je zagorelo v Mošu, so v Sovodnjah takoj pomislili na Malnišče, kjer je že preko dvajset let nagrmaden odpadni material, ki je nastal iz mletja avtomobilskih, večinoma plastičnih, delov.Sovodenjski župan Luca Pisk se je skupaj s svojimi odborniki odločil, da bodo še enkrat pozvali deželo, naj uresniči svoje obljube glede sanacije Malnišča, hkrati se bodo prihodnji teden srečali z novim goriškim prefektom Raffaelejem Ricciardijem, da bi mu podrobneje orisali zadevo. Za sanacijo odlagališča bi sicer moral poskrbeti stečajni upravitelj, saj je kampanjsko podjetje, ki je pripeljalo odpadke v Sovodnje, šlo v stečaj. Stečajni postopek se pa že več let vleče na neapeljskem sodišču in mu ni videti konca. Zadeva je še toliko bolj komplicirana, ker je kampanjsko podjetje leta 1997 prekrilo z odpadki več zemljišč, ki jih je najelo po celi Italiji; med njimi je tudi zemljišče na Malnišču, katerega lastnik je ravno tako neapeljsko podjetje. Za sanacijo odlagališča na Malnišču so sicer potrebni štirje milijoni evrov.

Občinski svetniki iz sovodenjske svetniške skupine Korenine in bodočnost Kristian Tommasi, Martina Šolc, Tatjana Devetak in Julijan Čavdek so v torek naslovili pismo na župana Luco Piska, v katerem so izrazili zaskrbljenost nad posledicami ponedeljkovega požara v Mošu in hkrati nad prisotnostjo nezakonitega odlagališča na Malnišču. »Zavedamo se, da je celoten postopek za sanacijo odlagališča na Malnišču zelo zahteven in da je zanj potrebnega veliko denarja, ki ga občina Sovodnje ne premore, saj znesek presega občinski proračun. Po požaru v Mošu pa kakorkoli še enkrat pozivamo sovodenjsko občinsko upravo, da poišče vse možnosti za čim hitrejšo sanacijo odlagališča na Malnišču,« poudarjajo Kristian Tommasi, Martina Šolc, Tatjana Devetak in Julijan Čavdek.

Da je treba čim prej poskrbeti za sanacijo odlagališča na Malnišču, je prepričan tudi deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec, ki je že večkrat opozoril deželne upravitelje na zadevo. Odlagališče je bilo po njegovih besedah že leta 1999 vključeno med območja, ki jih je treba sanirati, vendar je zatem vse skupaj ostalo le pri besedah. Predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga si je leta 2019 skupaj z Gabrovcem ogledal odlagališče in zagotovil, da bo skušal čim prej poskrbeti za ustrezno rešitev, vendar se doslej takratna obljuba še ni uresničila.