Manj intervencij zaradi prometnih nesreč, več zaradi slabega vremena

Včerajšnji praznik svete Barbare, zavetnice gasilcev, so na pokrajinskem poveljstvu v Ulici Diacono v Gorici obeležili s krajšo svečanostjo, ki je bila zaradi epidemioloških razmer v primerjavi s prejšnjimi leti okrnjena. S položitvijo venca v spomin gasilcem, ki so padli ne le med izvajanjem službenih dolžnosti, a tudi med svetovnima vojnama, so ob navzočnosti goriškega prefekta Massima Marchesiella gasilci počastili svojo zavetnico.

Ob tej priložnosti smo za kratek pogovor in obračun dela v tem letu zaprosili pokrajinskega poveljnika. Alessandro Granata vodi gasilce v goriški pokrajini od maja lanskega leta. V letu 2020 so gasilci v goriški pokrajini opravili 3830 intervencij, nekoliko več v primerjavi z lanskim letom (3763), kljub »lockdownu« in številnim omejitvam. »Učinek zaustavitve javnega življenja smo opazili v zmanjšanju števila intervencij, ki so bile posledica prometnih nesreč,« pravi poveljnik Granata. Lani je le-teh bilo 317, letos pa 226. Med »krivci« povečanega števila intervencij je v ospredju slabo vreme. »Naši kolegi v Ronkah, ki z izjemo poletja krijejo tudi območje Gradeža, so imeli veliko dela zaradi visokega plimovanja in vremenskih ujm,« razlaga Granata. Ob goriškem poveljstvu v pokrajini delujejo namreč še oddelki v Gradežu (samo med poletnimi meseci), v Tržiču in v Ronkah, pri letališču.