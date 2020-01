Manj krstov in porok, »kakovost« boljša

Število krstov v slovenskih župnijah na Goriškem v prejšnjem letu ni doseglo dvomestnih števil. Največ krstov – sedem – so našteli v Štandrežu, sledita župniji Pevma-Štmaver in Števerjan-Jazbine, vsaka s petimi krsti, tri krščene so imeli pri sv. Ivanu v Gorici, po enega v Sovodnjah, v župniji Gabrje-Vrh in v Doberdobu, nobenega krsta pa niso zabeležili v Jamljah in v župniji Rupa-Peč. Da se družine na splošno veliko manj kot v preteklosti odločajo, da dajo krstiti svoje otroke, je znano in primerjava s podatki izpred desetih let v glavnem potrjuje padajoči trend, a ne povsod enakomerno. Tako so v Štandrežu leta 2009 krstili kar 12 otrok, skoraj dvakrat več kot lani, v Sovodnjah pa pet, torej petkrat več kot lani. Tudi v Doberdobu je bilo pred desetimi leti šest krstov, lani pa le eden. Drugje so bile razlike povsod negativne, a manjše, edini pozitiven premik, pravi duhovnik Marijan Markežič, so imeli v Pevmi in Štmavru: leta 2009 so krstili le dva otroka, lani pa pet. V vsakem primeru pa gre za nizke številke, ki pričajo seveda tudi o vsesplošni nizki rodnosti.

Padec števila ljudi, ki prejemajo zakramente, gre vzporedno z upadom števila vernikov v cerkvah. »Z duhovnega vidika pa doživlja cerkev pravzaprav razcvet. Tisti, ki so, so osebe, ki res verujejo. Zmanjšalo se je prebivalstvo Cerkve, povečala pa se je kakovost vernikov,« trdi škofov vikar za slovenske vernike, g. Karel Bolčina.