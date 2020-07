Manj množično od pričakovanega

Prijavljenih je bilo 720 kandidatov, na včerajšnji pisni nalogi pa se jih je zbrala približno polovica. Kot se je že zgodilo na drugih javnih natečajih v prejšnjih tednih, se je po vsej verjetnosti zaradi koronavirusa preizkušnje za zaposlitev na Občini Tržič udeležilo bistveno manj ljudi od napovedanega. V tržiškem Kinemaxu so se včeraj v jutranji in popoldanski izmeni zvrstili kandidati za šest pogodb s polnim delovnim urnikom in za nedoločen čas za upravno-računovodske svetovalce.

Ob 8.30 je bila na vrsti jutranja skupina; pričakovali so 360 kandidatov, na preizkušnji pa se jih je zbralo le 160. Podobne številke so zabeležili tudi v popoldanskem delu. Predhodna selekcija je torej nekako že bila opravljena, zaradi česar bo komisija lahko ocenila teste v krajšem času: k naslednji preizkušnji bodo vedno pripustili 150 najboljših kandidatov.

Včerajšnja pisna naloga je potekal v treh dvoranah tržiškega Kinemaxa. Kandidate so po identificiranju napotili na ustrezne lokacije, pred vstopom v dvorane so si morali razkužiti roke. Vseskozi je bila obvezna uporaba zaščitne maske. »Vse je potekalo brez težav in brez gneče. Podjetje, ki je vse skupaj organiziralo, je opravilo res kakovostno delo,« je povedala tajnica občine Francesca Finco.