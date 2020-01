Marca začetek sanacije Korna

Marca se bodo po številnih neuresničenih napovedih končno začela dela za sanacijo potoka Koren. V tem okviru bodo revitalizirali tudi park v Dolini Korna, ki ga namerava občinska uprava v bodoče povezati z drugimi mestnimi parki in – preko kolesarskih stez – tudi z javnimi zelenimi površinami na slovenski strani nekdanje meje. »Ustvariti želimo nekakšen goriški Central Park, čezmejno zeleno oazo v samem mestnem jedru,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna. Dela bodo predvidoma trajala dve leti in tri mesece. Podoba Doline Korna, ki je danes zelo zanemarjena, se bo po zaslugi obnovitvenih del popolnoma spremenila. Bregove potoka bodo utrdili, strugo bodo obložili s kamni. Zaraščena območja bodo očistili, preuredili obstoječi park ob telovadnici v Brassovi ulici in ga povečali: segal bo vse do Ulice Brigate Casale. Park bodo povezali s pešpotmi in kolesarskimi stezami, opremili ga bodo z igrali, klopmi, informativno točko in fitnesom na prostem. Uredili bodo več novih vhodov v park, nekatera zemljišča bodo namenili urbanim vrtovom.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.