Marihuano gojil kar na domačem balkonu

Goriški karabinjerji so v minulih dneh državnemu tožilstvu prijavili 19-letnika, ki je doma gojil »travo«. Med rednim nadzorom v mestnem središču so karabinjerji na balkonu nekega stanovanja opazili rastlino indijske konoplje, iz katere se prideluje marihuana. Po hišni preiskavi na domu mladeniča so našli še dve rastlini, 40 gramov marihuane, 13 tabletk ekstazija, dve tehtnici in druge pripomočke za pripravo odmerkov. Na podlagi najdenega so ugotovili, da namen posedovanja prepovedane substance ni bil le osebna uporaba. Zaradi tega so o dogajanju obvestili državnega tožilca in goriškega 19-letnika prijavili, zanj pa ni bil odrejen pripor.