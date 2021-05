Marijino obiskanje spet v Gorici

Grof Coronini jo je med prvo svetovno vojno poslal v Rim, da bi jo skupaj z drugimi dragocenimi umetninami rešil pred bombami, kmalu pa se je za njo izgubila vsaka sled. Vse dokler je ni poznavalsko oko, podkrepljeno z arhivskimi dokumenti, ki jih hranijo v Gorici in v Trstu, opazilo v neki rimski umetnostni galeriji: sledila je prijava karabinjerjem, ki so jo zasegli in vrnili lastniku – Fundaciji Coronini Cronberg oz. mestu Gorica.

Oltarno sliko Marijino obiskanje, delo goriškega neoklasicističnega slikarja Franca Kavčiča, bo jutri poveljnik karabinjerjev oddelka za zaščito kulturnega premoženja, general Roberto Riccardi, slovesno predal goriškemu županu in predsedniku Fundacije Coronini Cronberg Rodolfu Ziberni. Ob 11.30 se bosta dogodka v Palači Coronini ob novinarjih udeležila še direktor Fundacije Enrico Graziano in direktorica deželnega zavoda za varstvo kulturne dediščine, Simonetta Bonomi.

Z oltarno sliko Marijino obiskanje se v Gorico vračajo tudi barve Franca Kavčiča, saj v mestu ni drugih slik velikega formata tega pomembnega predstavnika evropskega neoklasicizma; v goriških Pokrajinskih muzejih hranijo le njegove risbe. Umetnik se je rodil v Gorici leta 1755, njegov oče Andrej je bil po poklicu krojač. Za njegovo šolanje na Dunaju je poskrbel izobraženi in premožni grof Filip Kobencl. Od tam ga je poslal študirat na akademijo v Bologno in v Rim, kasneje je študiral tudi v Benetkah. Beneška akademija ga je 1796 imenovala za člana svojega gremija. Od 1796 je bil korektor, 1798 do 1820 profesor, nato pa do smrti leta 1828 direktor dunajske akademije. Ohranjenih risb je okrog dva tisoč in mnoge med njimi so dokumentarno zelo pomembne. Največ Kavčičevih del je na Dunaju in v Ljubljani, nekaj jih je na Madžarskem, Češkem, v Italiji in eno v Združenih državah.