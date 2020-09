Marjan Simčič tuji vinar leta

Od 30. septembra bo v trafikah na prodaj vodnik »I migliori 100 vini e vignaioli d’Italia 2021« (Italijanski vinarji in vina 2021), ki ga izdaja milanski dnevnik Corriere della sera. Danes ga bodo predstavili javnosti v Milanu; dogodek bodo predvajali v živo na spletni strani www.corriere.it. V okviru predstavitve bodo na daljavo nagradili najboljše vinarje; nagrado za najboljšega tujega vinarja leta bo prejel Marjan Simčič iz Ceglega, ki so mu že prejšnji petek v reviji Sette posvetili zanimiv članek. Med drugim so izpostavili, da ima vinograde na obeh straneh državne meje: deset hektarjev v Italiji in dvanajst v Sloveniji.