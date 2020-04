Maske za vsa gospodinjstva in dom upokojencev

Po vzoru drugih občin v Sloveniji so se tudi v novogoriški angažirali glede šivanja zaščitnih mask. Še posebej se je pri zagotavljanju mask za najranljivejše občane – oskrbovance novogoriškega doma upokojencev – angažirala mestna svetnica Damjana Pavlica (SDS). Pred nekaj dnevi se je na nastalo situacijo že dobrodelno odzval novogoriški podjetnik in mestni svetnik Luka Manojlović (Goriška.si) v pomoči otrokom pri zagotavljanju računalniške opreme.

Zaščitnih mask povsod v državi primanjkuje, kar je najbolj občutiti v ustanovah, ki imajo opravka z rizičnimi skupinami. Damjana Pavlica je povezala štiri modne šivilje Ljubico Šuligoj, Valentino Ušaj Mervič, Miro Krašan in Alenko Lukežič, ki so takoj ponudile brezplačno šivanje zaščitnih mask. Pobudi je na pomoč pristopilo tudi novogoriško podjetje Manufaktura, ki med drugim prodaja tudi metražno blago. Svetnica je namreč za pomoč pri nabavi blaga za maske prosila Borisa Tušarja, direktorja omenjenega podjetja, ki je takoj pristopil z donacijo potrebnega materiala.V četrtek so tako v Domu upokojencev Nova Gorica prejeli prvo donacijo, 107 bombažnih zaščitnih mask za večkratno uporabo. V naslednjem tednu bo pripravljenih dovolj mask tudi za Dom upokojencev Gradišče.Na mestni občini so preko Obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica in prijav šivilj - prostovoljk že organizirali tudi šivanje mask za vsa gospodinjstva v občini, teh je 12.522. Pri tem nam je v znak solidarnosti priskočila Občina Ajdovščina z modelom maske, ki bo zaradi preproste sestave omogočil hitrejše šivanje večje količine mask. V prihodnjih dneh jih bodo občani prejeli na dom skupaj z navodili o pravilni uporabi in ravnanju z njimi. Glede na to, da bo vsako gospodinjstvo prejelo dve maski, bodo morale šivilje zašiti kar 25.044 mask.