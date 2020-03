Masko bo prejel vsak sedmi Goričan

Predvidoma ta teden naj bi tudi v Gorici začeli dostavljati občanom na dom brezplačne zaščitne maske, ki jih bo mestni upravi izročila Dežela Furlanija - Julijska krajina. Mask pa ni dovolj za vse prebivalce, zato se postavlja vprašanje, komu jih bodo namenili. »Katerikoli odgovor bi lahko bil tarč kritik. Zvezi občin ANCI sem zato predlagal, naj za ustrezne kriterije zaprosi zvezo lekarnarjev Federfarma. Če bomo občanom razložili, zakaj so nekateri zaradi zdravstvenih in drugih težav bolj ogroženi in potrebni večje zaščite, bodo razumeli, zakaj imajo prednost,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna.

Od Dežele FJK bo Občina Gorica prejela 4300 pralnih zaščitnih mask. »Maske bomo predvidoma dobili sredi prihodnjega tedna, takoj zatem jih bomo začeli deliti občanom,« napoveduje Ziberna in pojasnjuje, da bodo prihodnji teden dobili tudi 14.000 zaščitnih mask za enkratno uporabo, ki jih je mestu podarila kitajska narodna skupnost in ki zaradi raznih težav z mednarodno dostavo še niso na razpolago.

»Če greš enkrat na teden od doma v market, je verjetno dovolj zaščitna maska za enkratno uporabo; če pa zaradi zdravstvenih in drugih težav moraš redno iz svojega stanovanja, verjetno potrebuješ pralno zaščitno masko,« ugotavlja župan.

Ker je v goriški občini nekaj manj kot 34.000 prebivalcev, bo »deželno« zaščitno masko prejel le vsak sedmi občan. Za dostavo mask - tako »deželnih« kot »kitajskih« - po domovih bo poskrbela civilna zaščita, ki jo čaka kar nekaj dela. Pred začetkom dostave bodo na občini morali pripraviti sezname vseh upravičencev, kar bo že samo po sebi velik zalogaj. »V prejšnjih tednih smo po domovih razdelili informativne letake; za njihovo dostavo je šlo približno osem dni, tako da prostovoljce čaka kar nekaj dela tudi za dostavo zaščitnih mask,« pravi župan, ki pričakuje, da bo morala občina ob zaključku izrednih razmer nameniti več sredstev sociali, pri čemer jih bo morala odvzeti drugim sektorjem. Manj denarja bo predvidoma na voljo za organizacijo javnih dogodkov.