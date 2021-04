Matej Arčon nepreklicno odstopil s funkcij v EZTS

Matej Arčon ne bo več predsednik skupščine EZTS GO, niti član skupščine tega čezmejnega združenja. Včeraj je na novogoriško mestno občino podal nepreklicen odstop z obeh funkcij. »Izjave za medije ne bom podal,« nam je še obrazložil.

Arčonu se dveletna funkcija predsednika izteka v teh dneh. Kdo bo njegov naslednik, še ni znano. Na dnevnem redu zasedanja skupščine, ki bo potekala konec meseca, je sicer tudi ta točka. Skupščina je sicer vrhovni organ EZTS GO, ki preverja, potrjuje in sprejema sklepe. Člani skupščine predsednika in podpredsednika izvolijo izmed svojih članov. Člani skupščine, predsednik, direktorica in člani odborov ne prejemajo nobenega plačila od EZTS GO.