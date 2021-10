Mattarella Pahorja sprejel na Verdijevem korzu (foto)

Predsednika sta ob 15.05 prispela v Gorico. Sergio Mattarella je Boruta Pahorja sprejel na Verdijevem korzu z vojaškimi častmi, ob brigadi Pozzuolo so ju pričakali kirasirji, predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga, prefekt Raffaele Ricciardi in župan Rodolfo Ziberna. Ko sta predsednika z Verdijevega korza zavila v Garibaldijevo ulico, jima je zaploskala peščica občanov, ki so jim varnostniki kljub drugačnim napovedim le omogočili, da so z novinarji izza pregrad spremljali mimohod dveh državnikov. V Verdijevem gledališču sta si nato Pahor in Mattarella ogledala razstavo ob 140-letnici dnevnika Il Piccolo.