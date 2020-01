Mauro Ungaro na čelu vsedržavne zveze katoliških tednikov

Mauro Ungaro, odgovorni urednik tednika goriške nadškofije Voce Isontina, je nov predsednik italijanske zveze katoliških tednikov (Fisc). Ungara so včeraj, 9. januarja, izvolili v Rimu med zasedanjem novega državnega sveta na sedežu italijanske škofovske konference.

Združenje katoliških tednikov Fisc so ustanovili leta 1966, združuje pa 186 katoliških periodičnih listov, med temi tudi Novi glas, iz 160 italijanskih škofij. Skupno natisnejo preko 800 tisoč izvodov na teden, ne samo v italijanščini, a tudi v slovenščini in nemščini, imajo pa tudi tednike, ki izhajajo v tujini. Kot vodilo svojega mandata je Ungaro, ki je v prejšnjih treh letih bil generalni sekretar združenja, dal geslo »Hodimo skupaj«. »Osrednji cilj je ostati zvest tradiciji, a s pogledom vnaprej, v inovativnost, v dvojno poslanstvo, da smo časopisi Cerkve in krajevni časopisi,« je razložil Ungaro.