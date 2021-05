Na državni cesti št. 55 se je danes popoldne zgodila huda prometna nesreča, v kateri je izgubil življenje 43-letni motorist. Do nesreče je prišlo okoli 15.30 med Čukiščem in Gabrjami. Motorist je med vožnjo proti Gorici izgubil nadzor nad motorjem in se zaletel v cestno ograjo. Na kraj nesreče so prišli reševalci, za moškega pa ni bilo več pomoči. Promet je bil dalj časa oviran.