Med Dolom in Jamljami omejili prehitevanje

S ciljem povečanja prometne varnosti je podjetje ANAS omejilo prehitevanje na državni cesti št. 55 med Dolom in Jamljami. V prejšnjih dneh so delavci cestnega podjetja zarisali novo talno signalizacijo na celotni trasi cesti, ki se začenja pri štandreškem krožišču in se zaključuje v Štivanu. Na ozemlju sovodenjske občine so za nekaj metrov podaljšali območje prepovedi prehitevanja med nekdanjim mirenskim mejnim prehodom in Rupo, sicer drugih večjih novosti niso uvedli. Drugače je na ozemlju doberdobske občine, kjer so avtomobilisti takoj opazili, da so krepko znižali število odsekov, kjer je mogoče prehitevati. Med Čukiščem in Devetaki so podaljšali območje prepovedi prehitevanja, medtem ko so pred nekdanjo vojašnico finančne straže pri Ferletih v Dolu, kjer so avtomobilisti radi premočno pritiskali na plin, sredi cestišča zarisali dvojno črto; na tem odseku je po novem prehitevanje prepovedano, kar zatem velja tudi za večji del ceste med doljanskim zaselkom Boneti in Jamljami. Če se iz Gorice peljemo v smeri Jamelj, bomo po Ferletih dvojno črto sredi cestišča spet zagledali na odseku nad Doberdobskim jezerom, kjer je pred nekaj manj kot dvema letoma na cestišče zgrmelo nekaj velikih skal. V smeri Jamelj so prehitevanje prepovedali še na enem odseku, tako da imajo vozniki na voljo le nekaj sto metrov ceste, da prehitijo vozila pred sabo.