Med grmičevjem kultni kombi in stara lancia

Med grmičevjem pod občinsko cesto, ki pelje iz Doberdoba proti Bonetom, že več desetletij razpadata kombi in avtomobil, za katera vedo le redki domačini in pohodniki.

Na ostanke kombija bomo naleteli, če se bomo s križišča med državno cesto št. 55 in občinsko cesto, ki povezuje Doberdob in Bonete, odpravili proti Doberdobskemu jezeru po stezi alpinističnega kluba CAI št. 78. Po nekaj desetin metrov bomo na svoji desni zagledali jarek iz prve svetovne vojne, po katerem so se italijanski vojaki vzpenjali proti prvi frontni liniji na Vardi. Po nekaj metrih bomo ob robu jarka zagledali ostaline dostavnega vozila, ki sloni, prevrnjeno na bok, na nekaj drevesih. Od nekdanjega kombija je ostalo bore malo: zarjavelo podvozje, poškodovana vrata in upognjena streha. Po obliki zadka vozila in rež za namestitev žarometov razumemo, da gre za nekdanji volkswagen transporter, ki so ga v različicah T1 in T2 proizvajali od leta 1947 do leta 1979. Poznan je sicer tudi z vzdevkom Bulli, priljubljen je bil med hipiji in ljubitelji potovanj, danes velja za kultni kombi, ki je med restavratorji zelo iskan. Pri Bonetih se spominjajo, da je kombi končal med grme pred kakimi štiridesetimi leti. Takrat je bilo v njem mogoče opaziti več šotorov, pod katerimi kramarji prodajajo svoje blago na sejmih. Po vsej verjetnosti je bil tudi lastnik kombija kramar, vendar nihče ne ve, zakaj je njegovo vozilo končalo med grme. Najverjetneje so ga namerno porinili s cestišča, da bi se ga znebili, medtem ko je težje verjeti, da bi šlo za prometno nesrečo, saj bi je voznik po vsej verjetnosti ne preživel. Kombi sameva pod strmim pobočjem, nad katerim je speljana občinska cesta. Če pri kombiju zapustimo stezo in se skušamo skozi gosto rastlinje prebiti do občinske ceste, bomo pod njo zagledali še številne druge odpadke: zarjavele posode za barvo, razpršilce, pločevinke in konzerve. Po pobočju so se med rastlinje zakotalile (seveda ne same od sebe) tudi številne avtomobilske pnevmatike. Tik pod cesto je dobro vidna rdeča kozica, medtem ko je razne plastične odpadke težje opaziti, saj jih je trava že skoraj v celoti prekrila. Med odpadki posebno izstopata dva velika železna soda, na katerih je logotip proizvajalca goriv. V obeh sodih je še nekaj neznane tekočine, tako da predstavljata grožnjo naravnemu okolju.

Poleg starega kombija je med grmi še en avtomobil, vendar nekaj sto metrov naprej v smeri Doberdoba. Nahaja se tik po občinsko cesto, in sicer v bližini steze, ki od Doberdobskega jezera vodi proti zavetišču Cadorna na Gradini. Avto je brez motorja, na njem ni serijskih številk in niti šip. Ostalo je le kovinsko ogrodje, ki ga je zob časa že pošteno načel. Fotografije ostalin nekdanjega avtomobila smo poslali v ogled izvedencu Borisu Zavadlavu; po njegovem mnenju naj bi šlo za avtomobil lancia appia spyder, in sicer za model iz njegove tretje serije. Appio je lancia proizvajala od leta 1953 do leta 1963, njeno tretjo serijo zadnja štiri leta. Šlo je sicer za športni avtomobil, iz katerega so razvili Fulvio, ki je bila iz prodajnega in tekmovalnega vidika precej uspešnejša. Podobno kot za kombi se tudi za lancio, ki sameva med grmičevjem, ne ve, kako je tja končala. Tudi v tem primeru so verjetno avtomobil namerno zapeljali s ceste, da bi se ga znebili, vendar nihče ne zna pojasniti zakaj. Domačini se edino spominjajo, da ga med sprehodi po gmajni opažajo že kakih štirideset, mogoče tudi petdeset let.