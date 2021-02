Med Jamljami in Štandrežem dva tisoč pločevink in plastenk

Ob državni cesti št. 55 med Štandrežem in Jamljami leži preko 1200 plastenk in preko 800 pločevink – v glavnem piva. Med travo in grmičevjem ob cesti je poleg tega tudi približno 250 zavojčkov cigaret in cel kup drugih najrazličnejših odpadkov, med katerimi izstopa preko 200 embalaž tetrapak, v katerih je bilo vino. Omeniti velja še približno petdeset steklenic in sto zaščitnih mask, ki spremljajo naš vsakdan od lanskega začetka pandemije.

Kdor se po Dolu pelje z avtomobilom, večine odpadkov sploh ne opazi. Nekatere je povsem zaraslo rastlinje, druge se skrivajo v jaških za meteorne vode in pod škarpami, na katerih je zgrajena cesta. Da se zavedamo, koliko nesnage leži ob državni cesti št. 55, se moramo po njej zapeljati s kolesom in se lotiti njihovega štetja s pomočjo beležke, saj bomo drugače težko ohranili v spominu neverjetno količino odpadkov, na katere bomo naleteli.