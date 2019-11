Med obnovo trga odkrili človeške kosti

Med obnovo Trga sv. Hilarija v Gorici so včeraj zjutraj delavci naleteli na kup starih človeških kosti. Šlo naj bi za posmrtne ostanke ljudi, pokopanih na pokopališču, ki se je v 18. stoletju ali morda še prej nahajalo na območju tik ob današnji stolnici. Čeprav najdba več kot očitno ni povezana s kaznivim dejanjem, je arheologinja, ki sledi obnovitvenim delom na trgu pred stolno cerkvijo, nemudoma seznanila z odkritjem spomeniško varstvo, občinsko upravo in kvesturo. Prišli so forenziki, nakar so območje zavarovali in zasegli.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.