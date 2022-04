Med odpadki na Kalvariji tudi granata

Okoljevarstveno združenje Legambiente je v nedeljo izpeljalo čistilno akcijo na Kalvariji, pri kateri sta sodelovala tudi dva zapornika, ki svojo zaporno kazen prestajata v goriškem zaporu. »Naša organizacija se je vključila v vsedržavni projekt, v okviru katerega si prizadevamo, da bi počistili tudi s predsodki. V okviru projekta sodelujemo z vodstvom goriškega zapora, tako da sta se naše čistilne akcije lahko udeležila tudi dva zapornika,« pojasnjujejo iz vodstva goriškega združenja Legambiente.

Tokratna čistilna akcija je bila posvečena Kalvariji in njeni okolici. Prostovoljci so se odpravili na pobočje nad Grojnico, kjer nekateri še vedno nezakonito odlagajo svoje odpadke, čeprav gre za območje, ki je iz naravoslovnega in zgodovinskega vidika zelo bogato in zanimivo. Prostovoljci opozarjajo, da steze pogosto uporabljajo tudi motokrosisti, ki plašijo divjad in povzročajo škodo naravnemu okolju.

Med približno petnajstimi udeleženci čistilne akcije so bili nekateri skavti iz skupine Agesci in člani društva Libera. Izmed grmičevja so pobrali kar nekaj plastenk in pločevink, poleg tega tudi nekaj katranastih folij, tepihov in odrabljenih cevi. Ob robu ceste so našli tudi star žar, par starih pohodniških čevljev in komarnik. Ne nazadnje so deset metrov od ceste naleteli še na neeksplodirano granato iz prve svetovne vojne; na najdbo so takoj obvestili pristojne oblasti, ki poskrbele za zavarovanje območja in odvoz vojne ostaline.