Med petkovimi brisi en okužen, danes znani rezultati naslednjih 137 testiranih

Med 135 tujimi državljani, ki so od prvega junija prišli v Tržič iz držav izven schengenskega območja in so jim prejšnje dni odvzeli bris, je eden okužen s koronavirusom. Novico je v soboto sporočil podpredsednik Dežele FJK in odbornik za zdravstvo Riccardo Riccardi, potem ko so v petek na pobudo tržiške županje Anne Cisint začeli z množičnim testiranjem. Okužena oseba je bangladeški državljan, ki se je vrnil v Tržič iz domovine in je že bil v samoizolaciji na domu. Odslej mu bo pobliže sledilo zdravstveno podjetje. Vse ostale osebe, katerih bris je bil negativen, čaka v kratkem serološko testiranje, ki ga bodo opravili v transfuzijskem centru tržiške bolnišnice. V soboto se je testiranje nadaljevalo, saj so bris odvzeli drugim 137 tujim državljanom. Rezultati brisov naj bi bili znani danes.